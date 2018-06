Polski archeolog Maciej Grzelczyk z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie trafił w Tanzanii na prawdziwy skarb. 26-letni Polak w rezerwacie Swaga Swaga odkrył cenne malowidła naskalne. Zlokalizowane są w ponad 50 miejscach, łącznie są ich setki.

Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od miejsca odkrycia Macieja Grzelczyka, w dystrykcie Kondoa, znajduje się inne miejsce bogate w malowidła naskalne. W 2006 roku trafiło na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pojawiają się spekulacje, że odkrycie Grzelczyka czeka taki sam los.

Malunki są podobne: wykonano je za pomocą czerwonego i białego barwnika. Te pierwsze zdaniem archeologów są starsze i najprawdopodobniej zostały wykonane kilkanaście tysięcy lat temu przez ludność zbieracko-łowiecką.

- Czerwone malowidła są szczególnie urozmaicone: oprócz wizerunków zwierząt są tam również przedstawienia meteorów lub komet. Nie tylko w archeologii Afryki jest to rzadkość - powiedział Maciej Grzelczyk dla serwisu PAP Nauka.

Te drugie mogą mieć od kilkuset do kilkudziesięciu lat. Przedstawiają głównie wizerunki zwierząt, często w ciąży lub podczas porodu. Zdaniem archeologów, mogły one pełnić ważną funkcję podczas rytuałów związanych z płodnością, podczas których modlono się, by zwierzęta łowne rozmnażały się pomyślnie, zapewniając dostatek łowcom.

- Do dziś przy tego typu malowidłach odprawiane są rytuały, w czasie których miejscowa ludność modli się o deszcz. Choć same malowidła nie są już wykonywane - podkreślił naukowiec w rozmowie z PAP Nauka.

Malowidła odkryte przez Grzelczyka długo pozostawały w ukryciu - wcześniej naukowcy nie zapuszczali się w te rejony w obawie przed muchą tse-tse, która przenosiła śmiertelną śpiączkę afrykańską.

Maciej Grzelczyk zapowiada powrót do Tanzanii i dalsze poszukiwania.