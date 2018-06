Wieści o ustawie o IPN dotarły za ocean. Departament Stanu USA wydał w nocy komunikat

ps11111ps pół godziny temu Oceniono 11 razy 7

Morawiecki o MŚ2018

"To jest wielki sukces Polski. Naszymi wynikami zainicjowaliśmy rozmowy na temat Polskiej piłki nożnej. Zachęceni naszym przykładem Niemcy również postanowili zbojkotować Rosyjski mundial. Proszę zauważyć, że nasi sojusznicy z USA, Węgier, Turcji, Ukrainy oraz Izraela zbojkotowali te mistrzostwa nawet wcześniej niż my. To wielki sukces i początek budowy ogólnoświatowego bloku wolnych i niezależnych państw. Wkrótce ogłosimy uruchomienie program Reprezentacja+, który doprowadzi do budowy silnej i dumnej reprezentacji IV RP"