Hiszpanie znów "odnowili" dzieło sztuki. Po Jezusie z Borja wzięli na cel św. Jerzego. Wyszło podobnie

mydeer godzin temu Oceniono 11 razy 3

Znaczy co dok豉dnie jest nie tak z tym pos庵iem, bo w artykule nie widz 瘸dnego konkretnego zarzutu. 疾 zosta jaskrawo pomalowany? Prawdopodobnie tak w豉郾ie kiedy wygl康a, w 鈔edniowieczu u篡wano jaskrawych kolor闚 bo d逝瞠j nie blak造. Wiem, to mo瞠 by szok dla kogo kto my郵a, 瞠 stare rze嬌y powstawa造 w takiej postaci, w jakiej si zachowa造. Zobaczcie sobie w Google zdj璚ia s造nnej polichromii z katedry w Amiens.