Są Najwyższy USA: Travel ban Donalda Trumpa jest legalny w świetle prawa

„Travel ban” Donalda Trumpa jest legalny. Podróże do USA zabronione dla obywateli ośmiu krajów

Tak zwany „travel ban” wprowadzony przez Donalda Trumpa wzbudzał sporo kontrowersji. Amerykańskie sądy niższej instancji przekonywały, że zakaz ten jest niekonstytucyjny. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego USA, który ocenił sprawę inaczej – stosunkiem głosów 5:4 uznał, że przepisy wprowadzone przez prezydenta Trumpa są legalne.

„Travel ban” w USA. Najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczą 5 krajów muzułmańskich

Zakaz wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczy obywateli pięciu krajów, których większość obywateli wyznaje islam. Są to: Iran, Libia, Somalia, Syria oraz Jemen.

'Travel ban' Donalda Trumpa jest legalny. Ograniczenia dot. wjazdu do Stanów Zjednoczonych dotyczą obywatelu 7 państw Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Oprócz tego, zakaz wjazdu do USA dotyczy mieszkańców Wenezueli oraz Korei Północnej. Początkowo przepis ten dotyczył także obywateli Czadu, jednak do czasu wyroku Sądu Najwyższego został on wstrzymany.

Kontrowersje wokół „travel ban” Trumpa. Niekonstytucyjność i zagrożenie dla praw człowieka w USA?

Zakaz wydany przez prezydenta USA Donalda Trumpa był głośno krytykowany przez obrońców praw człowieka oraz organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem pomocy uchodźcom. Argumentowano, że Donald Trump kieruje się bardziej swoją osobistą antypatią do muzułmanów niż rzeczywistą troską o bezpieczeństwo wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Kiedy Sąd Najwyższy ogłosił swój wyrok i uznał „travel ban” za legalny, prezydent Trump wyraził swoje zadowolenie na Twitterze.

