Ginekolog z Australii przez ponad 20 lat okaleczał pacjentki. Wycinał macice, jajowody

Ginekolog Emil Gayed z Australii okaleczał pacjentki, a także przeprowadzał im niepotrzebne operacje. Proceder trwał ponad dwadzieścia lat - informuje "Guardian". Australijskie służby wszczęły śledztwo w sprawie ginekologa.

Australia: Dr Emil Gayed przez lata okaleczał pacjentki

Australijskie służby uruchomiły specjalne linie telefoniczne w każdym szpitalu, w którym w przeszłości pracował Gayed. Dzięki temu zgłosiło się kilkadziesiąt poszkodowanych pacjentek, które po leczeniu u Gayeda cierpiały na poważne infekcje lub u których przeprowadził niepotrzebne operacje.

Gayed pracował m.in. w szpitalu w położonym 300 km na północ od Sydney mieście Taree. Śledczy przyjrzą się teraz także czterem innym placówkom, w których kiedyś pracował, by ustalić skalę jego zbrodniczej działalności.

Śledztwo jest rozległe - dotyczy lat 1994-2016. Gayedowi grozi dożywotni zakaz wykonywania zawodu lekarza oraz liczne procesy.

Obecnie Emil Gayed dostał trzyletni zakaz wykonywania zawodu.

Przestępstwa dr Emila Gayeda

Emil Gayed wyciął jednej z pacjentek macicę, mimo że wystarczyłaby terapia lekami przeciwbólowymi i leżenie w łóżku. Śledztwo wykazało, że kobieta nigdy nie wyraziła zgody na taki zabieg. Śledczy ustalili, że Gayed innej pacjentce niepotrzebnie usunął prawy jajowód, który był kompletnie zdrowy.



U kolejnej wykonał zabieg ablacji endometrium, która polega na chirurgicznym zniszczeniu wyściółki macicy. Nie zauważył, że była w ciąży. Zabieg był nie tylko niepotrzebny, ale mógł także poważnie uszkodzić płód. Gayed, zamiast zgodnie z procedurami powiadomić o błędzie dyrekcję szpitala, zapłacił kobiecie, by pojechała do kliniki w Sydney na przeprowadzenie zabiegu aborcji. Pacjentka była wtedy w 20 tygodniu ciąży.



W ręce Emila Gayeda 10 lat temu wpadła też Vicki Cheadle. Osiem miesięcy po zabiegu okazało się, że jej macica jest wypełniona zainfekowaną krwią, bo Gayed zamknął jej szyjkę macicy. Kobieta wymagała natychmiastowej operacji, w wyniku której straciła jeden z jajowodów. Lekarz, który uratował jej życie, powiedział, że Gayed leczył ją nieprawidłowo i uświadomił, że mogła umrzeć, gdyby trafiła do szpitala chwilę później.



20-letnia Christy Smith zgłosiła się do Gayeda w lipcu 2002 roku. Zszył jej krocze po nacięciu, które powstało podczas porodu. Kiedy kilka miesięcy później poszła na kontrolę do innego ginekologa, poskarżyła się, że od czasu porodu nie jest w stanie uprawiać seksu. Po przeprowadzeniu badania okazało się, że Gayed zaszył jej prawie całą pochwę. Ginekolożka nie była nawet w stanie pobrać rozmazu do cytologii. Smith musiała poddać się operacji, która naprawiła błąd Gayeda.



Jedna z pacjentek dr Emila Gayeda, która była chora na raka, miała mniej szczęścia. Zmarła krótko po niepotrzebnej operacji. Gayed nie zastosował u niej leczenia, które mogło ocalić jej życie.

Dr Emil Gayed był ostatnio widziany kilka tygodni temu

Gayed otrzymał dyplom lekarza na egipskim uniwersytecie Ain Shams. Następnie uczył się w jednej z australijskich szkół, Australian College of Obstetricians and Gynaecologists.

Jak informuje "Guardian", Gayed był ostatnio widziany w Sydney, gdy zamykał swoje biura w prywatnych klinikach. Dziennikarze australijskiego wydania gazety rozmawiali z jego żoną, która powiedziała, że mąż nie będzie komentował tej sprawy. Sąsiedzi Gayeda powiedzieli, że nie widzieli go od kilku tygodni.