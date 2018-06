Komisja PE chce uruchomienia art. 7 przeciwko Węgrom. Dlaczego? Oto kluczowe powody

Artykuł 7. wobec Węgier – za 37 europosłów, przeciw 19

Komisja swobód obywatelskich Europarlamentu nie była w tej sprawie jednomyślna – w czasie poniedziałkowego głosowania za uruchomieniem artykułu 7 względem Węgier było 37 europosłów, przeciwko 19. Wnioskiem Komisji zajmie się teraz cały Parlament Europejski.

Komisja swobód obywatelskich chce, żeby Parlament Europejski zwrócił się do Rady Unii Europejskiej o uruchomienie artykułu 7, nazywanego często "opcją atomową", najmocniejszą bronią polityczną Unii Europejskiej. Jeżeli na wrześniowym forum Parlament Europejski opowie się za tym wnioskiem 2/3 europosłów, będzie to oznaczać, że rekomenduje on Radzie UE rozpoczęcie wdrażania artykuły 7 względem Węgier.

Komisja PE chce uruchomienia art. 7 przeciwko Węgrom. Zasada jednomyślności? Nie tym razem

Uruchomienie artykułu 7. wobec Węgier. Czy Viktor Orban, premier Węgier, znajdzie wśród europosłów wystarczająco dużo sojuszników? Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Długa lista win Orbana. Komisja swobód obywatelskich wyciąga najpotężniejsze oręże

Powodem zgłoszenia rezolucji o uruchomieniu artykułu 7 względem Węgier było podważanie przez rząd Viktora Orbana niezależności węgierskich sądów, wolności mediów oraz oskarżenie o łamanie podstawowych praw obywatela. Niedawno lista zarzutów znacznie się wydłużyła – na Węgrzech przyjęto ustawę, która mówi, że za pomoc nielegalnym imigrantom będzie można zostać ukaranym nawet rokiem więzienia.

Organizacje pozarządowe, zajmujące się prawami człowieka i pomocą uchodźcom, zaznaczają, że przepis ten jest nieprecyzyjny i może prowadzić do nadużyć ze strony władzy. W świetle tego przepisu jako pomoc można rozumieć zarówno podanie komuś butelki wody, jak i udzielenie porady prawnej - mówiła w rozmowie z TVN Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Na czym polega artykuł 7? Wyjaśniamy

Do przyjęcia wniosku o uruchomienie artykułu 7. wobec Węgier potrzeba 2/3 głosów Parlamentu Europejskiego Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

Czy uruchomienie artykułu 7 wobec Węgier jest możliwe? Orban ma wielu sprzymierzeńców

Aby głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego skończyło się przyjęciem wniosku o uruchomienia artykułłu 7 wobec Węgier, potrzebne są 2/3 głosów europosłów. Pytanie, czy uda się taką większość zebrać, bo węgierski Fidesz należy do grupy chadeków, największej grupy w Parlamencie Europejskim i do tej pory zawsze mógł liczyć na wsparcie swojej frakcji. Przeciwko takiemu wnioskowi będzie też zapewne część konserwatystów i eurosceptyków.

