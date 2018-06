Komisja PE chce uruchomienia art. 7 przeciwko Węgrom. Zasada jednomyślności? Nie tym razem

Rządy Polski i Węgier często deklarują wzajemne wsparcie na arenie międzynarodowej. Zwłaszcza gdy podczas głosowań obowiązuje zasada jednomyślności. W Parlament Europejski wystarczy jednak poparcie dwóch trzecich głosów europosłów, by wniosek o wprowadzenie art. 7 przeszedł dalej.. Głosowanie na sesji plenarnej zaplanowano na wrzesień.

Artykuł 7. unijnego traktatu - czym jest?

Unijny urzędnicy nazywają go między sobą 'opcją atomową'. Dlaczego? W arsenale Brukseli to polityczna broń o największej sile rażenia. Nigdy dotąd w historii nie zdecydowano się go użyć. Na czym polega?

