Wybory w Turcji. Zamknięto lokale, teraz nerwowe oczekiwanie na wyniki. Erdogan niepewny zwycięstwa

Wybory w Turcji trwały od godziny 8 do 17 czasu lokalnego. Faworytami głosowania są obecny prezydent Recep Tayyip Erdogan oraz jego rządząca partia AKP. Jednak po raz pierwszy od lat ich zwycięstwo nie jest przesądzone. Jeśli pierwsza tura wyborów prezydenckich w Turcji nie wyłoni kandydata, druga odbędzie się 8 lipca. Według ostatnich sondaży Recep Tayyip Erdogan nie może być pewny zwycięstwa w I turze.

Dziennikarz gazety „Haber Turk” Abdurrahman Yildirim w rozmowie z IAR powiedział w sobotę, że jego zdaniem urzędujący prezydent i tak zwycięży.

On zawsze wygrywał. Nie ma takich wyborów, które by przegrał, także, gdy chodzi o ubiegłoroczne referendum. Ale pierwszy raz ma rywala, który depcze mu po piętach i który po tych wyborach pozostanie w polityce i zapewne kolejny raz zmierzy się z Erdoganem

- powiedział Abdurrahman Yildirim, mając na myśli kandydata republikanów, byłego nauczyciela fizyki Muharrema Ince.

Jak informuje portal bloomberg.com, żółte ciężarówki zablokowały główną drogę do pałacu prezydenckiego w Ankarze.

Wybory w Turcji. Zamknięto lokale wyborcze

W niedzielę Turcy wybierali tez parlament: 600 deputowanych na pięcioletnią kadencję. W głosowaniu brało udział 10 partii politycznych, w tym dwa bloki koalicyjne.

Wstępne wyniki wyborów będą znane w niedzielę około godziny 20, a ostateczne - we wtorek. Wtedy będzie też wiadomo, czy wybory prezydenta rozstrzygną się w pierwszej rundzie, czy też potrzebna będzie dogrywka za dwa tygodnie. Jeśli do niej dojdzie, to prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana czeka ciężki pojedynek. Nie wiadomo też, czy w dzisiejszych wyborach rządząca partia AKP utrzyma większość w parlamencie.

Mieszkańcy Turcji: To ważne głosowanie

Od rana w całej Turcji mieszkańcy ustawiali się w długich kolejkach do głosowania. Przewiduje się, że frekwencja będzie bardzo wysoka. - Razem z mężem uprawiamy jogging w każdą niedzielę. Tym razem przyszliśmy najpierw zagłosować, ale zaraz idziemy biegać. To bardzo ważne, żeby brać udział w głosowaniu i myślę, że w Turcji ta świadomość jest wysoka - powiedziała w rozmowie z wysłannikiem Polskiego Radia Reha, młoda nauczycielka matematyki, która zagłosowała na kandydata republikańskiej opozycji Mohammeda Ince.

- Przyszliśmy do głosowania wcześnie. Mamy bliźniaki, zostawiliśmy je z nianią więc musimy szybko wracać. To bardzo ważne dla nas. W sumie w Turcji chyba zawsze była największa frekwencja na wyborach w całej Europie. Gdybyśmy mieli lepszy system prawny, pewnie do głosowania przychodziłoby mniej osób - mówi Imre, który do wyborów przyszedł wraz z żoną.

Nieprawidłowości podczas wyborów w Turcji

Od początku głosowania media informowały o nieprawidłowościach podczas wyborów. Dziennikarz TOK FM Thomas Orchowski poinformował, że we wschodniej prowincji Agri aresztowano cztery osoby za próbę oddania głosów za pomocą sfałszowanych kart. Sprawcami mieli być przeciwnicy Erdogana.

Do nieprawidłowości miało też dochodzić w Urfie na południowym-wschodzie kraju, która jest zamieszkana przez Kurdów.