Francuski ksiądz spoliczkował dziecko podczas chrztu. Na nic tłumaczenia. Poniesie karę

Historia księdza, który spoliczkował dziecko podczas chrztu we Francji, obiegła cały świat. 89-letni ksiądz Jacques Lacroix, decyzją biskupa Jeana-Yvesa Nahmiasa, został wysłany na emeryturę i zawieszony w udzielaniu sakramentów chrztu oraz małżeństwa. Duchowny wciąż jednak może odprawiać msze.

- W tej sytuacji duchowny stracił zimną krew, głównie ze względu na przemęczenie i wiek, a także zapomniał, że chrzest powinien być radosnym wydarzeniem - tłumaczył biskup Nahmias, cytowany przez portal Independent.

Francja: ksiądz spoliczkował dziecko podczas chrztu. Został ukarany

Do sprawy odniósł się sam ksiądz Jacques Lacroix. Podczas wywiadu dla radia France Info tłumaczył, że „chciał jedynie uspokoić płaczące dziecko". Przekonywał, że działał w dobrej wierze.

Dziecko krzyczało i musiałem odwrócić jego głowę, aby polać ją wodą. Mówiłem „bądź cicho”, jednak nie uspokoił się. To miało być coś między pieszczotą a lekkim uderzeniem w policzek. Próbowałem go uspokoić, naprawdę nie wiedziałem, co robić

- tłumaczył się ks. Lacroix.

O sprawie zrobiło się głośno w czwartek, gdy do internetu trafił film z ceremonii chrztu w Champeaux, 50 kilometrów od Paryża. Podczas udzielania sakramentu ksiądz Lacroix próbował uspokoić płaczącego chłopca kilkukrotnie go uciszając. Gdy to nie przyniosło efektu, uderzył dziecko w twarz. Rodzice próbowali wyrwać dziecko z uścisku duchownego. Zajście nagrał jeden z uczestników ceremonii. Następnie nagranie trafiło do internetu.