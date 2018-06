Wybory w Turcji. "Kłopoty Erdogana nie skończą się nawet po wygranych wyborach"

prokuraturarejonowa 5 minut temu 0

Ewentualna wygrana Adolfa Erdogana w tych podwójnych wyborach to wielka szansa dla tych europejskich krajów, które odczuwają poważny brak rąk do pracy.



Jeśli połowa społeczeństwa Turcji po wyborach będzie prześladowana (i to ta bardziej zeuropeizowana połowa, podzielająca te same wartości co reszta Europy), to szereg krajów europejskich będzie mógł się zabawić w to co najlepiej potrafi, czyli w drenaż mózgów, a kilka milionów młodych, wykształconych Turczynek i Turków będzie mogło liczyć na azyl polityczny w Europie.