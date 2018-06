Tysiące Saudyjek zapisało się na kursy prawa jazdy. Po 60 latach znów mogą prowadzić auta

Tysiące Saudyjek zapisało się na kursy prawa jazdy po tym gdy kilka miesięcy temu uruchomiono dla nich szkoły nauki jazdy. Prawo to zostało im przywrócone po 60 latach. Eksperci uważają, że do 2020 roku samochodami będą jeździły ponad 3 miliony kobiet.

NARIMAN EL-MOFTY/AP

Zdaniem Małgorzaty van Unen, Polki mieszkającej przez 10 lat w Arabii Saudyjskiej wiele bogatych pań nie zrezygnuje z przywileju posiadania kierowcy. - One są bardzo przyzwyczajone do luksusu. Posiadanie prawa jazdy to tylko kosmetyczna zmiana. Prawdziwa poprawa sytuacji kobiet zależna jest od zmian obyczajowych w rodzinach - uważa Polka.

Decyzję o zniesieniu zakazu prowadzenia samochodów przez kobiety podjęto w październiku ubiegłego roku w ramach reform przeprowadzanych w Arabii Saudyjskiej przez następcę tronu 33-letniego księcia Muhammada ibn Salmana. Reformy mają związek z rosnącym deficytem w budżecie Arabii Saudyjskiej i mają doprowadzić między innymi do wzrostu zatrudnienia kobiet. Według saudyjskiego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku pracowało tam tylko 20 procent pań.

NARIMAN EL-MOFTY/AP

Wbrew deklaracjom o poprawie sytuacji kobiet w Arabii Saudyjskiej w ostatnich tygodniach do aresztu trafili saudyjscy aktywiści i zwolennicy równouprawnienia. Są wśród nich również Saudyjki które prowadziły akcje społeczne na rzecz zniesienia zakazu prowadzenia samochodu przez kobiety.