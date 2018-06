Londyn. Ogromny protest przeciwników brexitu. "Nadszedł czas, by zatrzymać bałagan"

Protest w Londynie zwołała organizacja People's Vote (Głos Ludu). W tłumie demonstrantów obecni byli przeciwnicy brexitu z Partii Konserwatywnej, Partii Pracy i Liberałów.

Hasła? "Domagamy się głosowania nad ostateczną umową ws. Brexitu", "Mam 16 lat, brexit ukradł moją przyszłość", "Brexit: czy naprawdę warto?". W relacji "The Guardian" widać nawet transparent po polsku. "Jesteśmy silniejsi razem" - głosi.

Lider Liberałów Vince Cable mówił Sky News, że "nadszedł czas, by zatrzymać bałagan", jakim są według niego niekompetentnie prowadzone negocjacje brexitowe. - Czas byście zdecydowali, byście przejęli kontrolę. To nieprawda, gdy posłowie mówią, że wola narodu jest taka sama jak dwa lata temu - mówił Gina Miller, znana prawniczka i działaczka antybrexitowa. Miller w zeszłym roku wygrała z rządem sądową batalię, zmuszając gabinet Theresy May do tego, by przed rozpoczęciem Brexitu uzyskał zgodę parlamentu.

A tak wyglądały ulice Londynu w obiektywie służb:

Londyn. Protest przeciwko Brexitowi zgromadził tysiące osób MetTaskforce/Metropolitan Police London

Protest w Londynie zgromadził tłumy

Brytyjskie media ostrożnie szacują, że w demonstracji w Londynie wzięły udział "dziesiątki tysięcy" osób. Organizatorzy podali, że było nawet 100 tysięcy. Wrażenie robią poniższe nagrania z lotu ptaka.

Zwolennicy Brexitu nieliczni

Nieopodal odbyła się mniejsza demonstracja poparcia dla Brexitu. Telewizja BBC podała, że wzięło w niej udział kilkaset osób. Organizatorzy informowali, że chodzi im o "wolność od Unii, wolność od terroru, wolność od szariatu i jedność ludzi, niezależnie od rasy i wyznania". Na marszu rozbrzmiewały tradycyjne pieśnie, między innymi "Jerusalem" Huberta Parry'ego oraz "Rule Brittania". "Chcemy Brexitu i chcemy go teraz" - krzyczeli uczestnicy mniejszej demonstracji w Londynie.

Referendum ws. brexitu odbyło się w czerwcu 2016 roku.