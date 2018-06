Poszła pobiegać, niechcący przekroczyła granicę USA. Trafiła na 2 tygodnie do aresztu

Francuzka Cedella Roman przyjechała do kanadyjskiego miasta North Delta odwiedzić matkę. 21 maja poszła pobiegać na oddaloną o 25 kilometrów plażę w White Rock. Wycieczka skończyła się dla niej fatalnie.

19-latka trafiła do aresztu w USA za przypadkowe przekroczenie granicy

Roman podczas joggingu nie zauważyła, że przypadkowo przekroczyła granicę USA. Gdy zaczął się przypływ, zawróciła. 19-latka przystanęła na chwilę, by zrobić sobie zdjęcie. Gdy odwróciła głowę, zobaczyła zbliżający się patrol straży granicznej.

- Funkcjonariusz powiedział, że nielegalnie przekroczyłam granicę. Powiedziałam mu, że nie zrobiłam tego celowo i że nie rozumiem, co się dzieje - powiedziała 19-latka w rozmowie z CBC. Powiedziała, że nie widziała żadnych znaków informujących, że przekracza granicę USA.

- Pomyślałam sobie: no dobrze, może przekroczyłam granicę, ale pewnie dadzą mi grzywnę, dadzą ostrzeżenie lub każą natychmiast wracać do Kanady – relacjonowała w rozmowie z CBS. Dziewczyna nie miała przy sobie żadnych dokumentów.

Cedella Roman została aresztowana za nielegalne przekroczenie granicy i przewieziona do oddalonego o ponad 200 kilometrów aresztu w Tacoma, który jest prowadzony przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. – Wsadzili mnie do samochodu z kratami i zawieźli do aresztu. Na miejscu kazali oddać wszystkie rzeczy osobiste, łącznie z biżuterią. Przeszukiwali mnie bardzo dokładnie. Gdy zrozumiałam, że sytuacja jest poważna, zaczęłam płakać – relacjonuje w rozmowie z CBC.

19-latce pozwolono skontaktować się z matką. Christiane Ferne natychmiast ruszyła do aresztu z dokumentami córki. Ci odesłali ją Ministerstwa ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady, by potwierdzili, czy 19-latka może być odesłana do Kanady.

Cedella Roman spędziła w areszcie 2 tygodnie, zanim urzędnicy ds. imigracji obydwu krajów doszły do porozumienia i ustaliły, że 19-latka bez przeszkód może być odesłana do Kanady. Roman została zwolniona 6 czerwca. Telewizja CBC poprosiła o komentarz stronę kanadyjską i amerykańską. Obydwie odmówiły skomentowania sprawy Roman.