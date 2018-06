Są filmy z bijatyki kibiców Polski i Senegalu, w ruch poszły krzesła i ławki. Sprzeczne wersje z zajścia

czytakczynie12 2 godziny temu Oceniono 23 razy 13

Brzydzę się naszych kiboli. Większość kibiców mówię o kibicach reprezentacji jest w porządku, ale ta agresywna mniejszość to chamidła, za których musimy się wstydzić zawsze i wszędzie. Ja jako Polka mam dość tego, że cała zła opinie na świecie o Polakach jest przez to agresywne g..o. Kibice Senegalu zostali przez świat pokazani jak sprzątają po sobie stadion, a nasi kibole mało nie spalili naszego stadionu na narodowym. 'Patrioci', którzy sr..,ą na własny kraj swoim zachowaniem i niszczą wszystko u nas i na świecie. BRZYDZĘ SIĘ NASZYMI KIBOLAMI. IDŹCIE DO DIABŁA.