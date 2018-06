Polak aresztowany przez policję w USA za kradzież. Jest pilotem saudyjskiej rodziny

Służby w USA nie zdradzają wielu szczegółów. Wiadomo, że Polak jest jednym z czterech pilotów, którzy samolotem, należącym do saudyjskiej rodziny, we wtorek wylądowali na lotnisku w Bangor w stanie Maine. Boeing 767 lecący do Los Angeles miał tam nieplanowane lądowanie.

Kradzieże i cyberprzestępczość

Po przyjechaniu na miejsce służb, okazało się, że na liście osób, które są na pokładzie, widnieje Marcin U., za którym policja na Florydzie wydała nakaz aresztowania.

Jak podaje informuje portal pressherald.com, mężczyzna miał dokonać w przeszłości kradzieży. Marianne Lynch poinformowała, że w pilot obiecywał mieszkańcowi Florydy licencję pilota w zamian za 9 tys. dolarów. U. miał też "angażować się w cyberprzestępczość".

Pilot został przewieziony do więzienia w hrabstwie Penobscot, zostanie tam, dopóki nie przejmą go służby z Florydy.