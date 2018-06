Węgry zmieniają konstytucję. Zakaz bezdomności, osiedlania "obcych" i kary za pomoc uchodźcom

20 czerwca, w Światowy Dzień Uchodźcy, węgierski parlament uchwalił pakiet ustaw, określanych jako "Stop Soros" (nawiązują do postaci Amerykanina George'a Sorosa, biznesmena pochodzenia węgierskiego, oskarżanego przez Budapeszt o sprowadzanie do Europy imigrantów) i poprawki do konstytucji.

Część poprawek dotyczy nielegalnej migracji oraz obowiązkowych kwot relokacji migrantów. W konstytucji Węgier zapisano, że bez zgody parlamentu na terenie państwa „nie można zasiedlić obcej ludności”. Stwierdzono też, że organy państwowe będą miały za zadanie bronić kultury chrześcijańskiej.

Węgry zmieniają konstytucję. Zakaz bezdomności

Jedna z poprawek ogranicza prawo gromadzenia się. Według niej nie może ono zakłócać życia prywatnego i rodzinnego innych osób.

Wprowadzono też zakaz bezdomności. Prowadzenie życia na ulicy będzie zabronione, a państwo i samorządy powinny starać się zapewnić miejsce do przebywania dla bezdomnych. Uchwalone poprawki stanowią też o utworzeniu sądów administracyjnych. Będą decydować w sprawach administracyjnych, co oznacza, że ostateczne decyzje w tym zakresie nie będą już należały do Sądu Najwyższego.

Węgry. Kary za pomaganie uchodźcom

Parlament uchwalił również antymigracyjną ustawę Stop Soros, na podstawie której wspieranie nielegalnej migracji będzie przestępstwem. Nowe przepisy mają być wymierzone w organizacje związane z amerykańskim finansistą George'm Sorosem.

Według nowych przepisów kodeksu karnego wspieranie i finansowanie nielegalnej migracji może być karane pozbawieniem wolności. Została zmieniona też ustawa o udzielaniu azylu. Od teraz zostanie odrzucony wniosek o azyl osoby, która przybyła na Węgry przez kraj, gdzie nie jest prześladowana lub nie jest poważnie zagrożona.

Rządowe Centrum Informacyjne w komunikacie przekazanym agencji MTI napisało, że według rządu poprawki do konstytucji oraz ustawa „Stop Soros” zatwierdzają wolę Węgrów oraz stanowią silną ochronę przed nielegalną migracją i wzmacniają suwerenność Węgier.

Guy Verhofstadt, szef frakcji ALDE w Parlamencie Europejskim stwierdził, że decyzje, które zapadły w Budapeszcie oznaczają jedno: "Europa ma swojego małego, mini-Trumpa".

Viktor Orban o Węgrzech i przyszłości kraju

Po kwietniowych wyborach parlamentarnych na Węgrzech to pierwsza, tak duża zmiana obowiązującego prawa, jaką przyjęło Zgromadzenie Narodowe nad Dunajem w nowym składzie. Mają one wpisywać się w przed i powyborcze deklaracje premiera Węgier Viktora Orbana, który mówił, że nowy rząd i władza wśród priorytetów umieści zachowanie bezpieczeństwa i chrześcijańskiej kultury Węgier.

Właśnie ustawy "Stop Soros" mają być częścią realizacji tego programu. Rząd w Budapeszcie (Orban i jego Fidesz rządzą nieprzerwanie od 2010 roku) wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza przyjmować uchodźców, którzy stanowią zagrożenie dla "istnienia Węgier".

Musimy jasno podkreślać, że nie chcemy być różnorodni i nie chcemy być wymieszani. Nie chcemy, by nasz własny kolor, tradycja i kultura narodowa, była wymieszana z innymi

- tak mówił Viktor Orban podczas jednego z przedwyborczych wystąpień w 2018 roku.