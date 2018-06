Były pracownik CIA oskarżony o przekazanie tajnych dokumentów. Grozi mu 130 lat więzienia

n0th 2 godziny temu Oceniono 5 razy 3

Musiał się do ciekawych rzeczy dokopać, skoro mu grozi 130 lat więzienia. Oczywiście od razu umoczono go w pornografię dziecięcą i zrobiono z niego pedofila.



Kiedy parę lat temu Gary McKinnon dokopał sie do projektu "Solar Warden" i innych supertajnych rzeczy, to też z miejsca zrobiono z niego wariata, przypisano schizofrenię i zespół Aspergera, żeby zdyskredytować. I cały czas USA chce dokonać jego ekstradycji z UK - jemu grozi tylko 70 lat. ;)