Miał w samochodzie kokainę, ale amerykański sąd go uniewinnił. Przez błąd policjanta

Wydarzenie miało miejsce w USA na drodze międzystanowej I-70 z Maryland do Utah. Jako pierwszy opisał całą sprawę Quartz. We wrześniu 2017 roku policjant Ryan Wolting zatrzymał do kontroli samochód, który miał nieważną rejestrację.

USA: policjant przesłuchał podejrzanego za pomocą translatora

Za kierownicą siedział Meksykanin Omar Cruz-Zamora. Nie miał przy sobie prawa jazdy, okazał jednak dowód rejestracyjny pojazdu i ważną wizę. Mężczyzna twierdził, że nie zna języka angielskiego. Policjant wpadł na pomysł, że przesłucha Meksykanina za pomocą popularnego translatora Google. Okazało się, że jadący do Denver mężczyzna ma przy sobie prawie 8 tys. dolarów. Planował kupić samochód, z którym następnie zamierzał wrócić do ojczyzny.

W trakcie rozmowy funkcjonariusz zapytał zatrzymanego, czy może przeszukać pojazd. Cruz-Zamora miał odpowiedzieć „tak”. Podczas przeszukania okazało się, że ma w samochodzie duże ilości kokainy i metamfetaminy. Wolting aresztował więc Meksykanina, a sprawa trafiła do sądu.

Podczas procesu w sądzie federalnym w Kansas City mężczyzna utrzymywał, że nie rozumiał pytań zadawanych przez funkcjonariusza. Twierdził także, że nie zgodził się na przeszukanie pojazdu.

Obywatel Meksyku został uniewinniony. Bo zgodnie z czwartą poprawką do amerykańskiej konstytucji, przeszukanie bez nakazu i bez zgody aresztowanego jest nielegalne. Sędzia uznał, że dowody przeciwko Omarowi Cruz-Zamorze zostały zebrane bezprawnie, więc nie mogły być wykorzystane przeciwko niemu. Zdaniem sądu, funkcjonariusz powinien był wezwać tłumacza. Dwóch powołanych biegłych także uznało, że aplikacja tłumaczącą Google’a nie powinna być wykorzystywana przez urzędników państwowych, bo nie jest wiarygodnym narzędziem.