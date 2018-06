Polka nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Zainicjowała Civil March For Aleppo

mary.shelley pół godziny temu Oceniono 6 razy 2

A ja akurat jestem lewaczką, ale ten marsz mnie zniesmacza. Zrobili dobrze swojemu ego, bogaci ludzie, którzy nie muszą pracować i mogą sobie pójść na spacer (panią Annę zdaje się że utrzymuje mąż). Tę energię i ten czas mogli poświęcić na coś bardziej pożytecznego, tylko to nie byłoby spektakularne. Ten marsz nikomu nie pomógł, jedynie samopoczuciu maszerujących. Nie wyniknęły z niego żadne konkretne korzyści dla Syryjczyków. Lepiej było zostać w domu, ale organizować się, zbierać fundusze, dofinansowywać konwoje humanitarne, brać nadgodziny, żeby móc to sfinansować. No, ale to jest zbyt nudne i nie piszą o tym w gazetach.