XXXtentacion nie żyje. Amerykański raper został zastrzelony. Miał 20 lat

Raper opuszczał salon RIVA Motorspots, kiedy podeszło do niego dwóch uzbrojonych mężczyzn i oddało strzały do muzyka. Sprawcy uciekli ciemnym SUV-em. XXXtentacion został przewieziony do szpitala, jednak nie udało się go uratować. Śledczy wstępnie mówią o możliwym motywie rabunkowych. Jeden ze świadków miał widzieć jak z samochodu mężczyzny sprawcy wyjmują torbę Louis Vuitton.

Szeroka publiczność usłyszała o XXXtentacion w 2017 roku, kiedy wydał debiutancką płytę "17" i trafiła ona na drugie miejsce listy Billboard, a kolejny krążek - "?" - na pierwsze.

XXXtentacion miał liczne konflikty z prawem. Aktualnie oczekiwał na postawienie zarzutów w sprawie przemocy domowej i więzienia swojej ciężarnej dziewczyny. Jak informowała kobieta, raper regularnie ją nękał - codziennie atakował ją werbalnie, a co 3-4 dni - fizycznie. Mężczyzna miał ją bić, dusić, łamał na jej nogach wieszaki, groził, że obetnie jej język, przystawiał nóż do jej twarzy i podtapiał w wannie.