doomsday 11 minut temu Oceniono 4 razy 2

Licząc od 1945 roku Polska nigdy nie była tak zagrożona wojną nuklearną, jak to jest dzisiaj.

W okresie zimnej wojny mieliśmy super szpiegów, na przykład Zacharskiego i Kuklińskiego, dzięki którym wywiad PRL znał te najbardziej tajne plany NATO wobec Układu Warszawskiego .

Jak wielkiej wagi był szpiegiem Ryszard Kukliński świadczy to, że oszukane CIA zamordowała jego dwóch synów, Bogdana w grudniu 1993 i Waldemara latem 1994 roku z powodu czystej zemsty. p[roszę obejrzeć film w odcinkach na youtube pt. Gry Wojenne , który pokazuje zasługi i golgotę pułkownika . Do 1990 roku polska była rządzona przez siły polskie generalnie.

Po 1990 władzę w Polsce przejęła opcja USsrael , której poparcie daje nasza mniejszość narodowa znana z pisma z lewej do prawej. Możliwość wojny atomowej na obecnych terenach Polski plus ustawa 477 w senacie USA (o przejęciu przez Żydów majątków bezspadkowych

w Polsce) może być planem Iluminatów służących powstania drugiego państwa Izrael na obecnych terenach zamieszkałych przez głównie Polaków, którzy w razie wojny atomowej konfliktu nie przeżyją. Naturalnie zbombardowane miasta będą parę lat skażone , ale Izrael ma bogate doświadczenie w budowaniu miast na terenach dziewiczych, czy nawet na pustyni.