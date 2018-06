Kierowca, który w Moskwie wjechał w grupę pieszych, tłumaczy, co się stało

jego_eminencja godzinę temu Oceniono 14 razy 6

bez jaj, rozumiem ze pomylil gaz z hamulcem ale on tez skrecil kierownice… na chodnik a potem przyspieszal.., kasowal ludzi, powinien byl po pierwszym kontakcie z pieszym przestac dodawac gazu , powinien przestac dodawac gazu skoro widzi ze daje to odwrotny efekt, to bylo co innego, ja widze tutaj ogromna frustracje i celowe dzialanie, kto mu kazal skrecac kierownice?