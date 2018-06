Horror w Daytona Beach. Kolejka górska wypadła w torów i zawisła 10 metrów nad ziemią

Do wypadku doszło w czwartek wieczorem. Jak informuje straż pożarna z Daytona Beach ok. 20.30 w wesołym miasteczku wykoleił się rollercoaster, z pojazdu, który zawisł ponad 10 metrów nad ziemią wypadły dwie osoby. Poszkodowani w ciężkim stanie trafili do szpitala.

W kolejce było 10 osób

Jak podaje tamtejsza straż pożarna, poważnego uszczerbku na zdrowiu doznały też 4 inne osoby. Łącznie w chwili zdarzenia w kolejce przebywało 10 osób. - Wszczęliśmy śledztwo w celu ustalenia przyczyny wypadku, a każda osoba, która przyczyniła się do wypadku zostanie pociągnięta do odpowiedzialności - powiedziała cytowana przez CNN Jennifer Meale, rzeczniczka Departamentu Rolnictwa i Usług Konsumpcyjnych.

Meale poinformowała media, że pojazd przeszedł inspekcję tego samego dnia, w którym doszło do wypadku. Wcześniej, podczas kontroli w maju, dostrzeżono pewne problemy, które według inspektorów zostały usunięte.

Kolejka jeździła w Daytona Beach od 2013 r. Została kupiona przez tamtejsze wesołe miasteczko od innego, zamkniętego już parku rozrywki w Delawere, gdzie działała przez 40 lat.