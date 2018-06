Paul Manafort, który przez kilkadziesiąt dni prowadził kampanię wyborczą Donalda Trumpa. Postawiono mu poważne zarzuty - m.in. spiskowania przeciwko USA, prania pieniędzy i składania fałszywych zeznań.

Donald Trump: Manafort pracował dla mnie krótko

Donald Trump tłumaczył w piątek dziennikarzom, że Paul Manafort pracował dla niego "bardzo krótko".

Paula Manafort podejrzany o nagabywanie świadków

W październiku ubiegłego roku Paul Manafort został postawiony w stan oskarżenia przez prokuratora prowadzącego rosyjskie śledztwo, Roberta Muellera. Zarzucono mu między innymi nielegalne operacje finansowe, przestępstwa podatkowe i składanie fałszywych zeznań. Zarzuty miały związek z praca Manaforta na rzecz byłego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Początkowo sędzia zgodził się na zwolnienie byłego szefa sztabu Donalda Trumpa za kaucją w wysokości 10 milionów dolarów. Jednak w ubiegłym tygodniu prokuratorzy złożyli nowe oskarżenia wobec Manaforta. Zarzucili mu, że wraz ze swoim współpracownikiem Kontantinem Kilimkinem, wywierali presję na dwóch świadków, by ci zeznali, iż nigdy nie prowadził lobbingu na rzecz Janukowycza w USA.

W piątek sędzia federalny z Waszyngtonu anulował decyzję o zwolnieniu za kaucją i nakazał skierowanie Paula Manaforta do aresztu do czasu procesu, który ma rozpocząć się we wrześniu. Prawdopodobnie będzie on musiał dodatkowo odpowiedzieć za utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości.

Paul Manafort zaprzecza zarzutom jakie postawiła mu prokuratura. Twierdzi też, że specjalny prokurator Robert Mueller przekracza swoje uprawnienia.