Książka Mike'a McCormacka ma jedno zdanie. Właśnie dostał za nią 100 tys. euro nagrody

Pisarz Mike McCormack został uhonorowany w Dublinie nagrodą literacką International Dublin Literary Award za swoją powieść "Solar Bones". Irlandczyk otrzymał tym samym 100 tys. euro. Ksiażka McCormacka została wybrana spośród 150 tytułów, nominowanych przez biblioteki w 111 miastach w 27 krajach.

Mike McCormack. "Solar Bones"

"Solar Bones" to historia Marcusa Conwaya, mężczyzny w średnim wieku, który jako duch wraca do swojego domu, siada przy kuchennym stole i wspomina swoje życie - jako chłopca, mężczyzny, męża, obywatela.

270-stronicowa powieść napisana jest w formie jednego, długiego zdania, co zwróciło uwagę czytelników i jury. Jurorka Vona Groarke nazwała powieść "ambitną w swojej formie, odważną stylistycznie i porywającą językowo".

- Główny bohater, Marcus Conway, nie żyje, o czym wiemy z tylnej okładki książki. Zadaniem powieści jest, dzięki cudowności języka, przywrócenie go do życia. I tak się dzieje, powieść przywraca go do życia, zarówno zwykłego, w codziennej rutynie, jak i nadzwyczajnego, badając, co oznacza bycie żywym - mówiła Groarke.

Jak podaje "Guardian", McCormack miał początkowo problem z zainteresowaniem książką wydawców, którym nie odpowiadała jej eksperymentalna forma. Ostatecznie powieść ukazała się w 2016 r. nakładem niewielkiego wydawnictwa Tramp Press. Okazała się strzałem w dziesiątkę - zdobyła brytyjską nagrodę Goldsmiths Prize, była też nominowana do prestiżowej nagrody Bookera.