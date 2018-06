Włochy odmówiły przyjęcia 629 imigrantów. Łódź dobije do portu w Walencji

staszek78 2 godziny temu Oceniono 24 razy 18

" łódź Aquarius " - to nie łódź a pełnomorski statek ! Dodatkowo jest to statek przemytniczy a nie żaden ratujący rozbitków. Odbywa regularne rejsy do wybrzeży Libii i stamtąd przemyca ludzi. Czy na coś takiego nie ma paragrafu? Może Włosi powinni zastosować strajk włoski i zatrzymać ten statek (w dryfie na pełnym morzu) w swojej strefie ekonomicznej i drobiazgowo sprawdzić tożsamość wszystkich pasażerów na pokładzie (fotografowanie, pobranie danych biometrycznych itp)? Takie sprawdzanie potrwałoby pewnie parę tygodni i przez ten czas przemytnik nie mógłby przemycać ludzi? Humanitarnie niechby im dostarczyli na ten czas wody i sucharów (a potem obciążyć "SOS Méditerranée" kosztami tych dostaw a jak nie to areszt na statek).