Kalifornia podzieli się na trzy stany? Petycja w tej sprawie zostanie przegłosowana

jd3111 pół godziny temu

Klasyczny przykład nagłówka spełniającego Prawo Betteridge'a. Oczywiście nie będzie żadnego podziału, gdyż a) w Kalifornii w sondażach opcja podziału ma regularnie poniżej 20%; b) większość prawników uważa, że ewentualne referendum będzie nieskuteczne ( zgodnie z konstytucją Kalifornii przedmiotem referendum może być "poprawka" do konstytucji stanowej, a nie "rewizja" konstytucji stanowej - podział stanu raczej podpada pod tę drugą kategorię); c) ewentualne przyjęcie nowych stanów wymagałoby zgody Kongresu, a raczej żadna partia nie miałaby na to ochoty - dla Demokratów to potencjalne stworzenie stanu (Południowa Kalifornia), w którym mogliby przegrać wybory prezydenckie - obecnie cała Kalifornia to w zasadzie pewne 55 głosów elektorskich dla kandydata Partii Demokratycznej, natomiast po podziale powstałyby dwa stany, w których dominowaliby Demokraci ("nowa" Kalifornia i Północna Kalifornia) oraz jeden "swing" state (Południowa Kalifornia), a zatem potencjalnie utraciliby w wyborach kilkanaście głosów elektorskich; z kolei Republikanie obawialiby się osłabienia swojej pozycji w Senacie (obecnych 2 demokratycznych senatorów z Kalifornii zastąpiłoby 4-6 Demokratów i 0-2 Republikanów; w najlepszej dla Republikanów sytuacji równowaga zostałaby utrzymana).