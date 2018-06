Do tragicznego wypadku doszło we wtorek. 30-letnia kobieta i jej 40-letni partner przebywali na wczasach w Portugalii. Zwiedzali akurat okolice miasteczka Ericeira, urocza miejscowość leży ok. 30 km od Lizbony.

"Scena jak z horroru"

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, w pewnym momencie para postanowiła sobie zrobić "selfie", wtedy musieli stracić równowagę i spaść na plażę leżącą ok. 40 metrów pod nimi. Ich ciała odnalazł miejscowy rybak, który na początku przekonany był, że para po prostu śpi. "To wyglądało jak scena z horroru" - cytują mężczyznę lokalne media.

O tym, że do wypadku doszło podczas próby robienia zdjęcia, świadczy położenie telefonu. Jak powiedział agencji Lusa Rui Pereira da Terra, szef ekipy ratunkowej w Cascais, w pewnym momencie telefon prawdopodobnie wypadł jednej z ofiar, gdy ta próbowała się schylić, oboje stracili równowagę i runęli w dół.

Według informacji "The Guardian" jedna z osób pochodziła z Wielkiej Brytanii, druga z Australii. Służby podają, że to nie pierwszy taki przypadek w tych okolicach.