Debata w Parlamencie Europejskim o Polsce. Nagle przejęzyczenie Timmermansa

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się kolejna debata o Polsce, praworządności i reformach sądownictwa. Komisję Europejską reprezentował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

W debacie uczestniczyło kilkudziesięciu europosłów - większość sali była pusta.

- Jest gotowość po stronie władz polskich do poprawy ustaw o sądownictwie. Z żalem muszę powiedzieć, że mimo zmian ustawodawczych, główne obawy przedstawione przez Komisję Europejską nie zostały uwzględnione - mówił Timmermans.

Nawiązał m.in. do ustawy o Sądzie Najwyższym, która wejdzie w życie 3 lipca. Pozwala ona na przejście w stan spoczynku sędziów po przekroczeniu 65. roku życia. Zgodę na przedłużenie orzekania może wydać prezydent.

- W ciągu ostatnich 6 miesięcy rząd polski wprowadził wiele zmian, które wyrządziły wiele szkód. Po Trybunale Konstytucyjnym i KRS teraz Sąd Najwyższy może zostać poddany kontroli politycznej

- dodał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Doszło również do wpadki Fransa Timmermansa. Polityk przejęzyczył się. Powiedział, że pojedzie do "Moskwy", by spotkać się z polskim rządem. Za pomyłkę przeprosił i w następnym zdaniu powiedział o "Warszawie".

Debata w Parlamencie Europejskim. PiS: Dokonaliśmy zmian

- Trybunał Konstytucyjny jest fasadą, niezdolną do oceny konstytucyjności ustaw. Krajowa Rada Sądownictwa powstała z klucza partyjnego. Ostatni bastion to Sąd Najwyższy, ale już się chwieje - mówił z kolei europoseł PO Janusz Lewandowski.

Z zarzutami wobec Polski nie zgadzał się eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski.

- Rząd polski podjął próbę dialogu i zakończenia niepotrzebnej procedury sprawdzania praworządności w Polsce. Wyszedł naprzeciw postulatom komisji, nawet jeśli nie uznawał ich za zasadne. Parlament polski dokonał zmian i korekt, osłabiając możliwość wpływu ministra sprawiedliwości na sądu, publikując zaległe werdykty TK, zmieniając przepisy dotyczące asesorów, wyrównując wiek przejścia na emeryturę sędziów obu płci

- wyliczał Krasnodębski.

- Niestety, do porozumienia potrzebna jest dobra wola. Komisja Europejska nie chce dobrej woli i zrozumienia wykazać - dodał.

"Przestańcie się mazać"

- Nie mamy żadnego sporu z narodu polskim. To są Europejczycy tak jak my, bronimy zasad, pod którymi wszyscy się podpisaliśmy. Moja grupa w pełni popiera wysiłki pana Timmermansa, by naprawić sytuację w Polsce - przekonywała Sophie in 't Veld, holenderska posłanka.

Michał Marusik, eurodeputowany z Kongresu Nowej Prawicy, twierdził, że Unia Europejska koncentruje się na odbieraniu Polsce atrybutów wolności.

- Przegraliście w Polsce wybory, pogódźcie się z tym, przestańcie się mazać. Jeden kit dla nas, czy rządzi PiS, czy PO, ale nie pozwalam na ingerencję w sprawy mojego kraju - mówił z kolei Dobromir Sośnierz, europoseł partii Wolność.

Timmermans: Nie można grać w piłkę bez sędziego

Pod koniec debaty Frans Timmermans jeszcze raz zabrał głos. Podkreślił, że "Polacy zdecydowali przyłączyć do UE, polski rząd podpisał traktat, został ratyfikowany przez parlament".

- Jednym z obowiązków jest przestrzeganie zasad praworządności. Praworządność nie może istnieć bez podziału władzy i niezależności sądownictwa. To nie jest obowiązek narzucony z zewnątrz - mówił Timmermans.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej nawiązał też do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które w czwartek rozpoczną się w Rosji.

- Nie można grać w piłkę nożną bez sędziego, który będzie pilnował przestrzegania zasad - tłumaczył Timmermans.