Baobaby obumierają w zastraszającym tempie. Co jest przyczyną?

Baobaby liczące od 1100 do 2500 lat, których szerokość wynosi tyle, co długość autobusu, więdną w całości lub częściowo. Przez ostatnie lata obumarło 9 z 13 najstarszych afrykańskich baobabów.

Baobaby – drzewa życia

Baobaby to jedne z największych i najstarszych drzew na naszej planecie. Naturalnie występują w Afryce, a także na innych kontynentach w obszarze klimatu tropikalnego. Powykręcane gałęzie baobabu przypominają korzenie. Te drzewa mogą żyć nawet 3 tysiące lat. Baobaby magazynują wodę w swoim pękatym pniu – potrafią zmieścić jej nawet 120 000 litrów. Liście baobabów stanowią pożywienie, a także służą do produkcji naturalnych lekarstw, natomiast korę wykorzystuje się do tworzenia lin, koszy, tkanin, a nawet czapek. Baobaby są niezwykle wytrzymałe – można je podpalić lub zedrzeć z nich korę, a one po pewnym czasie wytworzą po prostu nową tkankę zewnętrzną. Jednak jeśli nie mają wystarczającej ilości wody, to gniją od pnia i upadają.

Wyniki badań baobabów

Naukowcy badali przyczynę wyginięcia tak dużej ilości sędziwych drzew. Okazało się, że chodzi o brak wody. W badanych próbkach było zaledwie 40 procent wody, podczas gdy norma dla baobabów wynosi 75-80 procent. Nie można jednoznacznie ustalić, dlaczego drzewa nie miały wystarczającej ilości płynu. Naukowcy wysnuwają przypuszczenie, że winne są zmiany klimatyczne.