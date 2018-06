Tomasz Komenda spotkał się z papieżem Franciszkiem. "Wysłuchał, pobłogosławił, wyściskał"

kmrp 5 minut temu 0

Przestańcie się rozczulać nad Komendą. Że niby stracił 18 lat życia, w których mógłby TYLE osiągnąć... Ale co osiągnąć? Nobla by zdobył? Moim zdaniem nadal jest zwykłym szarym przeciętnym człowiekiem. Gdyby nie przygoda ze skazaniem, pies z kulawą nogą by o nim nie wiedział. Pewno tyrał by dzisiaj za 1500 zł w jakimś warsztacie samochodowym czy innej stolarni.