Wulkan Kilauea na Hawajach nadal niespokojny. Kolejna erupcja

Wzmożona aktywność wulkanu Kilauea na Hawajach zmusiła ponad 2 tys. mieszkańców do opuszczenia domostw. We wtorek wulkan wybuchł pyłami i gazami wulkanicznymi, które osiągnęły wysokość od 3 tys. do ponad 9 tys. metrów n.p.m - podał Reuters.

Hawaje to archipelag wysp wulkanicznych umiejscowiony na Oceanie Spokojnym. Do pierwszych wybuchów wulkanu Kilauea doszło już na początku maja. Z tego powodu ewakuowano mieszkańców okolicznych terenów. Od 11 maja nieczynny jest również park narodowy, na terenie którego znajduje się wulkan.

Największa erupcja wulkanu Kilauea od lat

Wulkan Kilauea jest stale aktywny od 1983 roku. Jednak jego wczorajszy wybuch był jednym z największych w USA na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat – tak podaje wulkanolog Scott Rowland. Wulkan Kilauea zajmuje ponad 1/10 obszaru wyspy. W jego głównym kraterze znajduje się jezioro lawowe. Według mitologii hawajskiej wulkan Kilauea zamieszkiwała bogini wulkanów Pele.

Hawaje. Jest drugi wulkan

Hawaje posiadają również inny wysoce aktywny wulkan. To wulkan Mauna Loa, który wznosi się na wysokość 4169 m n.p.m. i zajmuje połowę powierzchni wyspy. Wulkan Mauna Loa jest stale aktywny, a jego ostatnia erupcja miała miejsce w 1984 roku i trwała przez 22 dni. Aktywność wulkanu kontroluje specjalistyczna aparatura.