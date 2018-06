Dennis Rodman, "przyjaciel" Kim Dzong Una, komentował szczyt. Nagle zaczął płakać

chasselas pół godziny temu Oceniono 12 razy 8

Pomarańczowy burak spoufalał się z tłustym mordercą. Może by ktoś przypomniał, jak zarządził egzekucje za pomocą armaty ten człowiek honoru? Zapewne Swamp go za to podziwia.

Spotkanie i rozmowa - ok, spoufalanie się ze zbrodniarzem - fatalne.