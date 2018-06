Samolot niemieckiego przewoźnika został - jak czytamy w oświadczeniu - "poważnie uszkodzony" po tym, jak zaczął płonąć na lotnisku we Frankfurcie. Agencja Reutera, cytowana przez TVN24, podaje, że do pożaru doszło w momencie, kiedy do maszyny podjechał samochód holujący.

Na zamieszczonych w sieci nagraniach i zdjęciach widać, jak ogień zajmuje kadłub samolotu.

Mimo że w chwili wybuchu pożaru na pokładzie Airbusa A340-300 nie było nikogo z załogi ani pasażerów, do szpitala trafiło 10 osób. Chodzi o strażaków i część załogi lotniska, która - już po ugaszeniu pożaru - zgłosiła problemy z oddychaniem.