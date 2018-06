Pożar na płycie lotniska. Zapłonął holownik, chwilę później zajął się airbus Lufthansy

urn:newsml:dpa.com:20090101:180611-90-018897 (Boris Roessler / AP / AP)

Na lotnisku we Frankfurcie wybuchł pożar pojazdu do holowania samolotów. Od holownika zajął się airbus A340-300 należący do Lufthansy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano - informuje portal airlive.net. Samolot był transportowany z budynku konserwacyjnego w stronę terminala przez holownik. W pewnym momencie z niejasnych przyczyn zajął się pojazd, który ciągnął maszynę. Pożar na lotnisku we Frankfurcie Od holownika zajął się dziób Airbusa A340-300, który miał w poniedziałek odlecieć do Filadelfii. Mimo natychmiastowej akcji gaśniczej pożar wyrządził bardzo poważne szkody w samolocie, ogień w znacznym stopniu zniszczył kokpit samolotu. Jak poinformował w oświadczeniu przewoźnik w samolocie nie było załogi. Nikomu nic poważnego się nie stało, profilaktycznie jednak 10 osób poddano leczeniu. Pasażerom oddano do dyspozycji samolot zastępczy. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Dzwonisz na 112 i co dalej? Te rzeczy musisz powiedzieć, żeby szybko i sprawnie wezwać pomoc

