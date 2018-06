Premier Izraela Netanjahu złożył "bezprecedensową propozycję" Irańczykom. Chodzi o wodę

"Dzisiaj złożę Iranowi bezprecedensową propozycję. Chodzi o wodę". Tymi słowami rozpoczyna się nagranie, które na swojej oficjalnej stronie na Facebooku zamieścił premier Izraela. Zanim jednak Netanyahu przeszedł do konkretów oferty, sięgnął po dzbanek z wodą i trochę się jej napił.

"Naród irański jest ofiarą okrutnego reżimu, który odmawia mu życiodajnej wody. Izrael staje po stronie narodu irańskiego" - powiedział premier. Zapewnił także, że to rodzaj zobowiązania do udzielenie pomocy Irańczykom, by "ocalić niezliczone ludzkie życia".

Netanjahu powołał się na dane irańskiej organizacji meteorologicznej, według której prawie 96 procent terytorium Iranu cierpi z powodu suszy.

"Issa Kalantari, była irańska minister rolnictwa, powiedziała, że 50 milionów Irańczyków może zostać zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu szkód dla środowiska. 50 milionów!" - powtórzył z naciskiem premier Izraela. W jego ocenie dzieje się tak dlatego, że Iran jest źle zarządzany przez niekompetentnych ludzi, a zasoby tego kraju są okradane przez reżim w Teheranie.

Premier Netanjahu przypomniał w przesłaniu do narodu irańskiego, że jego kraj także zmagał się z brakiem wody i właściwego nią gospodarowania, ale znalazł rozwiązanie.

"Izrael przetwarza prawie 90 procent ścieków. To znacznie więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Wymyśliliśmy nawadnianie kroplowe. Nasza technologia jest ukierunkowana na poszczególne rośliny z dokładnie tymi składnikami pokarmowymi, których one potrzebują do wzrostu" - mówił.

Wreszcie Netanjahu powiedział, że izraelska technologia może pomóc Irańczykom, by zapobiec katastrofie ekologicznej. Ale jak zastrzegł - jest w tym haczyk. Izraelczycy nie mogą odwiedzić Iranu, aby podzielić się swoją wiedzą i technologią, bo Iran im tego zakazuje. Dlatego - jak zapewnił premier - jego kraj musi wykazać się kreatywnością.

"Uruchomimy stronę internetową Farsi (w języku perskim - red.) ze szczegółowymi planami, w jaki sposób Irańczycy mogą poddać recyklingowi ścieki. Pokażemy, w jaki sposób irańscy rolnicy mogą ratować swoje uprawy i wyżywić swoje rodziny" - obiecał Netanyahu.

W wystąpieniu nie obyło się bez polityki i propagandy. Premier Izraela wskazał na kontrast między mentalnością izraelską a irańską. "Irański reżim krzyczy: Śmierć Izraelowi! W odpowiedzi Izrael krzyczy: Życie dla narodu irańskiego!" - podsumował Benjamin Netanyahu.

Na końcu nagrania pojawia się adres do strony z planami technicznymi w języku perskim.