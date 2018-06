Tragedia we Francji. W koszarach odnaleziono ciała 3- i 5-latki. To córki wojskowego

Do tragedii doszło w niedzielę w miejscowości Limonest niedaleko Lyonu. Jak podaje lokalny dziennik "Le Progres" dziewczynki w wieku 3 i 5 lat poszły spać do swojego pokoju. Wieczorem, gdy do kwatery weszła ich matka, okazało się, że nie żyją.

3- i 5-latka były córkami podoficera żandarmerii wojskowej w Limonest. Feralnego wieczoru mężczyzna przebywał na imprezie sportowej. Jak informuje portal today.rtl.lu sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa. Według nieoficjalnych ustaleń portalu śledczy podejrzewają, że dziewczynki zostały otrute przez swoją matkę. Kobieta była w trakcie separacji z ojcem dziewczynek. Kobieta nie została jeszcze przesłuchana, obecnie znajduje się pod opieką lekarzy.

W koszarach w Limonest mieszka 20 rodzin wojskowych, którzy pełnią tam służbę.