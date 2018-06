35 lat temu zniknął z bazy Air Force w Nowym Meksyku. Nagle tajnego agenta odnaleziono

siwywaldi 14 minut temu 0

He, he....

U nas parę lat temu też "zniknął" pewien tajny szyfrant o całkiem ujawnionym nazwisku brzmiącym: Zielonka. Oczywiście nic nie wskazywało na to, by ktoś go nie zwerbował, bo po kilku tygodniach znaleziono w nadwiślańskich chaszczach jego ciało w stanie całkowitego rozkładu, ale identyfikacja okazała się banalnie prosta, gdyż nieboszczyk był nad wyraz zdyscyplinowany (jak to wojskowy) i miał przy sobie dowód osobisty w idealnym stanie. Więc wystarczyło go tylko wylegitymować :-))