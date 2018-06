Polityka nowego rządu we Włoszech. Nie chcą przyjąć statku "Aquarius" z migrantami

Statek "Aquarius" międzynarodowej organizacji pozarządowej wziął na pokład w czasie kilku akcji ratunkowych na wodach libijskich ponad sześciuset migrantów. Według organizacji, wśród uratowanych rozbitków jest 123 nieletnich, 11 dzieci i 7 kobiet w ciąży.

Jednostka zamierzała zawinąć do któregoś z włoskich portów, ale nie otrzymała na to zgody.

Władze Malty odrzuciły prośbę wicepremiera i szefa włoskiego MSW Matteo Salviniego o przyjęcie "Aquariusa" twierdząc, że nie należy to do ich kompetencji.

W piątek władze Malty udzieliły pomocy holenderskiemu statkowi z migrantami, ale nie zezwoliły mu na wpłynięcie do portu w La Valetta. Statek został w końcu przyjęty we Włoszech, ale wicepremier Salvini powiedział, że nie dopuści, by w lecie migranci przewożeni do Włoch przez organizacje pozarządowe znów zalali Italię.