W USA dzieci z wierszyka uczą się, co robić podczas strzelaniny. "Zgaś światła, nie mów nic..."

"To nie powinno wisieć w przyszłym przedszkolu mojego syna" - napisała Georgy Cohen z Sommersville w stanie Massachussets. Mama jednego z przyszłych przedszkolaków, a także dyrektor kreatywna w jednej z amerykańskich firm, zwróciła uwagę na niewinny wierszyk, jakiego uczyć się mają dzieci.

Rymowanka dotyczy bowiem sytuacji, gdyby przedszkole zostało zamknięte (ang. lockdown - blokada czy też izolacja) na wypadek sytuacji kryzysowej, jak np. pojawienie się w nim uzbrojonego napastnika.

W języku angielskim rymowanka jest łatwa do zapamiętania, zwłaszcza że można ją śpiewać pod melodię znanej dzieciom w USA piosenki "Twinkle, Twinkle Little Star (w Polsce jako "Mrugaj, mrugaj gwiazdko ma", po tę melodię wywodzącą się z Francji sięgał m.in. Wolfgang Amadeusz Mozart).

W tłumaczeniu na język polski piosenka przedszkolaków z Sommersville brzmi następująco:

Blokada, blokada. Zamknij drzwi.

Zgaś światła. Nie mów nic.

Pójdź za biurko, ukryj się. Czekaj aż bezpiecznie stanie się.

Blokada, blokada. Wszystko skończyło się.

Teraz czas zabawić się.

Cohen wskazała, że była lekko zdziwiona piosenką, jednak zdaje sobie sprawę, że przedszkole "robi dokładnie to, co powinno zrobić" w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Matka podkreśla, że oburza ją to, iż maluchy w USA muszą być uczone takich rzeczy.

Poza wierszykiem dzieci mają być też uczone, w ramach zabawy, by pozostać cicho przez całą minutę - co ma im pozwolić na odpowiednie zachowanie w razie zagrożenia.

Wpis amerykańskiej matki zapoczątkował dyskusję rodziców nie tylko z USA, ale też z reszty świata. Pojawiły się np. głosy współczucia, że w Stanach dzieci muszą uczyć się, jak zachować się podczas strzelaniny, gdy przedszkolaki w Austrii znają tylko zasady zachowania podczas zagrożenia pożarowego.

Inna użytkowniczka Twittera wskazywała z kolei, że jako dziecko w Teksasie przechodziła nie tylko takie szkolenia, ale też uczono ją, jak zachować się podczas zagrożenia atomowego.

