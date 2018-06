Szczyt G7 skończył się awanturą. Donald Trump wyjechał wcześniej i atakuje premiera Kanady

prokuraturarejonowa pół godziny temu Oceniono 20 razy 14

Jak Trumpowi tak bardzo podoba się despota i tyran Putin, że aż chce reaktywować G8 niech zaprosi Andrzeja Dudę do Białego Domu.



Reżimowi Jarosława Kaczyńskiego w Polsce już naprawdę niewiele brakuje do reżimu Putina, a jak kwestią problematyczną jest to, że Kaczyński nie najechał żadnego sąsiedniego kraju (jak Putin Ukrainy i wcześniej Gruzji), to Kaczyński zawsze przecież moze najechać jakieś Czechy albo Słowację.