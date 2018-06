Donald Trump leci do Singapuru prezydenckim samolotem Air Force One. Na pokładzie są też między innymi sekretarz stanu Mike Pompeo i prezydencki doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton. Amerykańska delegacja ma przylecieć do Singapuru po godz. 14 czasu polskiego.

Tymczasem po godz. 9 czasu polskiego w Singapurze pojawił się Kim Dzong Un, a zdjęcia z przywódcą Korei Północnej zamieścił szef MSZ Singapuru Vivian Balakrishnan.

Pojawiły się też pierwsze nagrania z przejazdu kolumny przywódcy Korei Północnej. Przyjazd Kim Dzong Una jest nie lada gratką dla mieszkańców i turystów. Na trasie ustawiły się tłumy osób, w tym rodzin z dziećmi, które robiły zdjęcia. Na ulicach Singapuru jest dużo policji.

Ze stolicy Korei Północnej wyleciał też samolot transportowy. Taki sam poleciał do Pekinu gdy Kim Dzong Un udał się tam z wizytą.

Szczyt w Singapurze, spotkanie Trump-Kim Dzong Un

W Singapurze Donald Trump i Kim Dzong Un mają spotkać się we wtorek 12 czerwca. Rozmowa odbędzie się w jednym z hoteli na wyspie Sentosa. Oczekuje się, że głównym tematem będzie sprawa rozbrojenia nuklearnego Półwyspu Koreańskiego.

Wcześniej obaj politycy spotkają się - każdy osobno - z premierem Singapuru Lee Hsien Loongiem. Prawdopodobnie w niedzielę ma dojść do spotkania przywódcy Korei Północnej, jutro natomiast z przywódcą Singapuru ma rozmawiać Donald Trump.

Donald Trump dopiero co brał udział w szczycie G7 w Kanadzie, przed tymi spotkaniami stwierdził m.in., że warto byłoby przywrócić format grupy do G8 i przyjąć do niej ponownie Rosję.