Awaria Facebooka dotknęła 14 mln osób. Facebook ujawnia, co się stało i przeprasza

Awaria Facebooka. Mark Zuckerberg znów ma kłopot

Awaria Facebooka. Mark Zuckerberg znów ma kłopot (Fot. Marcio Jose Sanchez / AP Photo)

Awaria Facebooka dotknęła miliony użytkowników. Posty, które chcielibyśmy, by pozostały prywatne, mogły opublikować się jako publiczne. Facebook zapewnia, że została już usunięta i przeprasza.

Awaria Facebooka sprawiła, że jako domyślne ustawienie prywatności serwis proponował „publiczne” - nawet jeżeli wcześniej publikowaliśmy posty dla węższej grupy, np. „tylko dla znajomych”. Ponieważ normalnie Facebook przyjmuje jako domyślne nasze dotychczasowe ustawienia, wielu użytkowników nie zwróciło uwagi na zmianę i publikowało posty jako publiczne.

Facebook właśnie poinformował, że awaria miała miejsce w dniach 18-27 maja i dotknęła 14 mln użytkowników. 

Facebook przeprasza

W czwartek Facebook zaczął informować użytkowników o awarii i zaproponował, by przejrzeli wcześniejsze posty. Erin Egan, szef ds. prywatności, wystosował też przeprosiny. 

Facebook dopiero co zmagał się z wizerunkowymi skutkami tzw. afery Cambridge Analitica. Chodzi podejrzenie, że dane kilkudziesięciu milionów użytkowników Facebooka zostały wykorzystane, za pośrednictwem zajmującej się politycznym doradztwem brytyjskiej firmy Cambridge Analytica, do politycznych celów w ostatnich wyborach prezydenckich w USA. Mark Zuckerberg składał przed kongresem USA zeznania dotyczące m.in. prywatności na Facebooku. 

Polecamy: Prywatność na Facebooku. Ekspert: w Europie nasze dane są dużo lepiej chronione

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Komentarze (11)
Awaria Facebooka dotknęła 14 mln osób. Facebook przeprasza
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  • louisianne

    Oceniono 5 razy 3

    Heh a jak od ponad 10 lat mówię, ze nie używam fb bo nie mam zaufania do ich polityki, m.in prywatności, to znajomi pukali się w czoło.

  • qawsedrftg

    Oceniono 4 razy 2

    Edit privacy: who should see this?

    -Public and the CIA
    -Friends and the CIA
    -Just the CIA

  • bobislaw.borboje

    0

    "Erin Egan, szef ds. prywatności, wystosował też przeprosiny"

    Niech sobie Żydzisko wsadzi te swoje przeprosiny, tylko niech odszkodowanie płaci.

  • n29a

    Oceniono 2 razy 0

    lubię to :)

  • Jacek Marek Toliński

    Oceniono 1 raz -1

    Jak Mark odtajnił (dziękuję) ;) TO ŁAPCIE TEŻ ;)

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    ... #Ⅎ ...

    ...będziecie w najlepszym przypadku WISIEĆ PiSowskie qu ... rwy , bo Katowic 3.6.br... i tej śmierci Wam już nie daruję - WYBĄBANE W WAS PO CAŁEJ LINII - SAMI SIĘ TERAZ BROŃCIE!!!

    .
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    .

    ...www.youtube.com/watch?v=8ZWz_s2dkWA

    .
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    .

    P.S. CZAS MIŁOŚCI DLA ŚCIERW, MORDERCÓW I CAŁEGO PISOWSKIEGO BYDŁA WŁAŚNIE MINĄŁ!!!
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    ...I WYPIE...Ć DEGENERACI ZA URAL WRAZ Z CAŁĄ #EPISKOPATOLOGIĄ ALBO PRZYBIJAĆ SIE DO KRZYŻY I WISIEĆ PRZY KAŻDEJ DRODZE, TAK BYM MÓGŁ SPLUWAĆ ZA KAŻDYM RAZEM PROSTO W WASZ PISOWSKI = BEZDENNIE GŁUPI RYJ!!!

    .

    P.S. CZAS ZATEM PRZENIEŚĆ CUD Z CHILE DO #PL = #Posnania #8#6#18 = #ZBROJA - #STOPkonkordat #STOPpis #STOPonr #STOPmłodzieżwszechpolska #STOPrasizm - #REBELIA !!!

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    .
    .
    ...#ZBROJA = #REBELIA !!!
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    ...over...

    #RÆ

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