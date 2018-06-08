Awaria Facebooka dotknęła 14 mln osób. Facebook ujawnia, co się stało i przeprasza

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Jak Mark odtajnił (dziękuję) ;) TO ŁAPCIE TEŻ ;)
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... #Ⅎ ...
...będziecie w najlepszym przypadku WISIEĆ PiSowskie qu ... rwy , bo Katowic 3.6.br... i tej śmierci Wam już nie daruję - WYBĄBANE W WAS PO CAŁEJ LINII - SAMI SIĘ TERAZ BROŃCIE!!!
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...www.youtube.com/watch?v=8ZWz_s2dkWA
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P.S. CZAS MIŁOŚCI DLA ŚCIERW, MORDERCÓW I CAŁEGO PISOWSKIEGO BYDŁA WŁAŚNIE MINĄŁ!!!
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...I WYPIE...Ć DEGENERACI ZA URAL WRAZ Z CAŁĄ #EPISKOPATOLOGIĄ ALBO PRZYBIJAĆ SIE DO KRZYŻY I WISIEĆ PRZY KAŻDEJ DRODZE, TAK BYM MÓGŁ SPLUWAĆ ZA KAŻDYM RAZEM PROSTO W WASZ PISOWSKI = BEZDENNIE GŁUPI RYJ!!!
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P.S. CZAS ZATEM PRZENIEŚĆ CUD Z CHILE DO #PL = #Posnania #8#6#18 = #ZBROJA - #STOPkonkordat #STOPpis #STOPonr #STOPmłodzieżwszechpolska #STOPrasizm - #REBELIA !!!
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...#ZBROJA = #REBELIA !!!
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...over...
#RÆ
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ax-les-thermes
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Banuje tez za pisanie prawdy a szczegolnie na tematy religijne.