40-letni zamachowiec skazany na dożywocie. W Sztokholmie wjechał w przechodniów

duszek godzinę temu Oceniono 8 razy 6

Z francuskich więzień wyjdzie 450 niebezpiecznych islamistów. To prawie jedna trzecia skazanych uznanych za "zradykalizowanych"



Planowane wypuszczenie z więzienia 450 islamistów, których wyroki dobiegają końca, doprowadzi do "bardzo poważnego ryzyka zamachów" - powiedział w czwartek w wywiadzie telewizyjnym prokurator ds. walki z terroryzmem Francois Molins.



Według zarządu więziennictwa spośród 1200 przestępców skazanych we Francji za różne przestępstwa i uznanych za "zradykalizowanych", 400 odzyska wolność w nadchodzących miesiącach. Ponadto, dobiegają końca wyroki około 50 z 500 skazanych za udział w działaniach terrorystycznych.



Publicysta "Le Figaro" Christophe Cornevin, w czwartkowym komentarzu, nazywa zwalnianych islamistów "chodzącymi bombami zegarowymi".



Dziennik cytuje też urzędnika z MSW, który wylicza zagrożenia związane z wypuszczeniem tych ludzi z więzienia: "prozelityzm, próby przedostania się na terytoria dżihadu i zorganizowane lub samotne zamachy terrorystyczne". Zwraca uwagę, że "ostatnio zamachów we Francji dokonywali terroryści bez doświadczenia bojowego, niezbyt przesiąknięci ideologią, ale po pobycie za kratkami. Rzecz jest tym bardziej alarmująca, że islamiści spotykają się z szefami grup przestępczych, którzy wiedzą jak zaopatrzyć się w broń".