Panika na łodzi z migrantami. Nie żyje co najmniej 46 osób

Nie ulega żadnej kwestii, że kryzys związany z niekontrolowaną (lub też kontrolowaną, kto to wie ?) falą imigracji jest paliwem skrajnej prawicy. Dla mnie kilka lat temu, jak się rozkręcało to zjawisko, było to oczywiste, że tak się skończy. Dwa dni zaspokajania sumień przez ludzi jadących z Wiednia na Węgry autami, z wodą i kanapkami, potem powrót do domu, i obwieszenie balkonów tryumfalnymi ?refugees welcome?.

Sumienie zaspokojone.



Handlarze żywym towarem w związku z zaginięciem kilku tysięcy dzieci przywleczonych przez imigrantów podających się za uchodźców ? sumienia nie mają.

Gwałty na kobietach w noc sylwestrową w Kolonii , gwałty na dzieciach w UK dokonywane przez gangi pakistańskie, czy całe strefy gdzie nie ma cywilizacji europejskiej ( praw kobiet, dzieci, równości i dialogu, rozumu, świadomości i wiedzy) okazały sie niestety prawdą.

Są nią też sceny z Niemiec i UK, gdzie całe ulice są zablokowane przez tłumy odprawiające nienawistne wobec innowierców modlitwy, gdzie kobiety krzyczą na demonstracją zróbcie coś z nimi ? oni chcą nas eksterminować nas, kobiety ? za to że chcemy żyć wolne.



Lewica tego starała się nie zauważać. Nabierała wody w usta. Przyjmować jak najwięcej, nie patrzeć czy są na to środki. Co się dzieje w takich ośrodkach, jaka jest przemoc, że czasem nie ma nawet ciepłej wody i leków ? to nie zwraca uwagi lewicy. Ze kobiety są gwałcone, dzieci bite ? też. Winą jak już obarczy się oczywiście władze. Mało kto ma jednak odwagę powiedzieć, że po prostu zadbanie o tych ludzi jest awykonalne. Z braku środków, ludzi, braku specjalistów, know how i wolontariuszy.



Dodatkowo widoczny jest pewnego rodzaju wtórny rasizm. Czy ludzie z Afryki i Bliskiego Wschodu są niedorozwinięci, uszkodzeni genetycznie, niezdolni do zrozumienia praw i obowiązków obywatela w Europie? Dlaczego nie można od nich egzekwować tej wiedzy i praktyki ? Dlaczego lewica toleruje ich oparte na wykluczeniu i opresji zwyczaje przywleczone z ich krajów? Jak mogą np. anarchofeministki bronić zmuszania kobiet do zakrywania ciała i twarzy? Dlaczego państwa UE nie intwerweniują w obronie dzieci imigrantów, które są poddawane straszliwym zabiegom obrzezania równie mocno co w przypadku dzieci białych rodzin ?

Czy hipokryzja i podwójne standardy stały się fundamentami lewicy i demokracji ?



Czy lewica nie mama prawa wymagać od imigrantów szacunku dla mniejszości, zrozumienia demokracji, uznania praw kobiet i dzieci ? Dlaczego mogę, a nawet powinienem występować przeciw neonazizmowi, a mam być cicho kiedy wyznawcy zdegenerowanych czy radykalnych nurtów w islamie nawoływują do eksterminacji Żydów, domagają się pozbawienia praw kobiet i karania ich za bycie świadomymi i sprawczymi. Jest wiele innych takich spraw, jak np. ataki dokonywane przez Turków na Kurdów w Niemczech, czy powszechna wśród muzółmanów i AfroEuropejczyków homofobia.



Tak samo jak PiS doszedł do władzy przez nieobecność lewicy, tak samo neonaziści rosną w siłę, bo lewica nie ma odwagi bronić zwykłych ludzi (w tym ich elektoratu przecież ? kobiet walczących o równe prawa i samostanowienie), i mówić prawdy na temat relacji społecznych i etnicznych w EU i pobocznych krajach. Imigranci są rasistowscy, są opresyjni, dokonują aktów przemocy. Mówienie, że należy wprowadzać jakieś kolejne programy asymilacyjne jest myśleniem magicznym. One nie działają, mimo wpakowania latami gigantycznych środków.



Działają za to proste recepty skrajnej prawicy.Które coraz przerażeni ludzie łykają. Wymaganie od nich, aby rozumieli skomplikowane procesy kulturowe, i by akceptowali czas zmian ? jest ze strony lewicy aroganckie i roszczeniowe. Pewna linia graniczna została przekroczona.