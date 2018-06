Przyszła ambasador USA Georgette Mosbacher zdradza plany wobec Polski. Jest mowa o rządzie PiS

niko8472 godzinę temu Oceniono 18 razy 8

"Musimy zwiększyć nasz eksport do 38 milionów polskich konsumentów, by przywrócić Ameryce miejsca pracy i by sprawić, że amerykańskie firmy są traktowane sprawiedliwie."



Sprawiedliwie znaczy Polska ma importowac amerykanskie produkty zamiast produkowac u siebie;)) Jasne;) Najlepiej zboze i mieso. Ciekawe czy rolnicy rozumieja co ta pani mowi...