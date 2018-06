Wicepremier Włoch zapowiada, że wraz z Viktorem Orbanem "zmienią reguły Unii Europejskiej"

Matteo Salvini nie wyjaśnił, na czym dokładnie miałyby polegać relacje rządu włoskiego i węgierskiego. Powiedział jedynie, że otrzymał "miły telefon od węgierskiego premiera Viktora Orbana; pracujemy, by zmienić reguły Unii Europejskiej". 13 maja szef Ligi Północy podpisał porozumienie z równie eurosceptycznym Ruchem 5 Gwiazd. Nowy rząd Włoch powstał 1 czerwca tego roku, a na jego czele stanął prawnik Giuseppe Conte.

Matteo Salvini, wicepremier włoskiego rządu >>>

Matteo Salvini. Wrogowie rządu

Matteo Salvini odniósł się również do kwestii praw obywatelskich i rodzinnych stwierdzając, że "rząd nie wchodzi nikomu do sypialni, ale dziecko ma prawo do tego, by mieć matkę i ojca, a nie rodzica 1, 2 czy 33". Matteo Salvini stwierdził również, że jego rząd ma "wielu wrogów", a jednym z nich jest miliarder i filantrop George Soros. Wicepremier Włoch określił go mianem "spekulanta bez skrupułów". W niedzielę Soros powiedział publicznie o tym, jakoby Rosja posiadała wpływy w nowym rządzie Włoch. Dodał, że "opinia publiczna we Włoszech ma prawo wiedzieć, czy Salvini jest opłacany" przez Władimira Putina. Matteo Salvini odpowiedział mu na to, że "nigdy nie otrzymał ani lira, euro czy rubla" za to wydaje mu się, że "Putin jest jednym z najlepszych mężów stanu".