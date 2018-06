Premier Morawiecki z żoną i czwórką dzieci już po audiencji u papieża Franciszka

Jak donosi rzymski korespondent Polskiego Radia, premier Morawiecki podarował papieżowi koszulkę polskiej reprezentacji z napisem "Sto" nawiązującym do rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, historyczną fotografię przedstawiającą między innymi kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ikonę wykonaną przez polskiego artystę.

Franciszek podarował polskiemu premierowi metalową rzeźbę z elementami gałązek oliwnych symbolizującymi pokój.

Premier Morawiecki spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Potem wraz z całą polską delegacją złoży wieniec i będzie się modlił przy grobie świętego Jana Pawła II.

Po spotkaniu z kardynałem Parolinem premier wypowiadał się na briefingu dla dziennikarzy.

Morawiecki po spotkaniu z papieżem

- Jestem po bardzo ciepłej, bardzo serdecznej rozmowie z papieżem Franciszkiem. Rozmawialiśmy długo na wiele tematów, w tym na tematy społeczne - zaczął Mateusz Morawiecki.

Szef rządu powiedział, że opowiedział papieżowi o polskiej drodze wychodzenia z komunizmu i komunizmu. - W zasadzie wszystkie te doświadczenia podobały się papieżowi, opowiadałem o naszych programach społecznych - dodał. Mówił też, że papież pytał o polską wizję Europy.

Papież chce zjednoczonej Europy, ale jednocześnie różnorodnej. Ta wizja jest przez nas reprezentowana. Papież użył takiej metafory, że jedność europejska nie może być jak kula, ale wielościan, czyli spójna figura geometryczna

- opowiadał premier.

Premier rozmawiał z papieżem także o współpracy z instytucjami europejskimi. - Byliśmy unisono, mówiliśmy jednym głosem, jeśli chodzi o stosunek do Brukseli. Papież sam mówił o Brukseli jako ważnym miejscu, wskazując na to, by starać się podkreślać wypracowywanie indywidualnych polityk krajów członkowskich - powiedział.

Morawiecki wspomniał podczas audiencji także o polityce prorodzinnej rządu. Premier zabrał ze sobą do Watykanu cztery podarunki, które przekazał papieżowi. - Ikona, koszulka z numerem "100" i podpisami naszych piłkarzy, zdjęcie z papieżem Piusem XI oraz obraz z prymasem Stefanem Wyszyńskim - powiedział.

Program jednodniowej wizyty nie przewiduje spotkań szefa polskiego rządu z włoskimi politykami.