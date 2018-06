Rada Bezpieczeństwa ONZ. USA przeciwko rezolucji chroniącej Palestyńczyków

m78k przed chwilą Oceniono 1 raz 1

Jest to oczywiste, ale warto ciągle przypominać w żydowskiej Gazecie, która chce uchodzić za przeciwnika rasizmu, nacjonalizmu i faszyzmu: Żydzi są jak hitlerowcy! Zabrali Palestyńczykom ziemię, cały dobytek i zapędzili ich do obozów dla uchodźców, które można nazwać koncentracyjnymi, bo koncentrują ludność palestyńską na małej powierzchni. Okupują Palestynę. Urządzili dla Palestyńczyków getto otoczone sześciometrowym murem. Strzelają do Palestyńczyków zza tego muru jak do kaczek, tak samo jak hitlerowcy do Żydów w getcie warszawskim. I to nieprawda, że Żydzi odpowiadają ogniem na ostrzał Palestyńczyków, jak chce żydowska Gazeta. Ostatnio Żydzi zabili 100 Palestyńczyków, ale nie zginął żaden Żyd. Poza tym, to Palestyńczycy są u siebie, a Żydzi to najeźdźcy, ludobójcy i mordercy!