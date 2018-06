Jeżeli ktoś rzucił się to podjął tą decyzję i mówi się trudno.Fajnie ,że są osoby ,które ratują według obecnie dostępnych ram słowa "ratować" człowieka.Mam nadzieję ,że ta sytuacja i chwilowy lot uświadomiły temu człowiekowi ,że jednak źle zrobić bo samobójcy nie da się pilnować w nieskończoność zwłaszcza ,że jest ich dużo nawet wśród naszych bliskich.Tylko rozmowy mogą mieć na to wpływ ale gdy samobójca nie zechce się otworzyć to i tak nic nie poradzimy na to.